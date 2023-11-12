مدير مجمع الشفاء يفنّد الرواية الإسرائيلية بشأن الوقود

الوكيل الإخباري - فند مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور محمد أبو سلمية الرواية الإسرائيلية بشأن تزويد المستشفى بالوقود.

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وقال أبو سلمية، إن شخص إسرائيلي عرض تزويدنا بـ2000 لتر وقود فقبلنا وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر.



وأضاف أنه بعد عرض 2000 لتر وقود تراجع الطرف الإسرائيلي وقال إنه سيزودنا بـ300 لتر فقط.



وأشار إلى أن المستشفى أعرب عن استعداده لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين.

وكان ادعى في وقت سابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس رفضت تزويد مستشفى الشفاء بالوقود.