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الثلاثاء، 14-09-2021 11:39 م

مدير نادي الأسير الفلسطيني ينفي استشهاد زكريا الزبيدي

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 الوكيل الاخباري - نفى رائد عامر، مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، الأنباء المتداولة حول استشهاد الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إثر التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عامر في تصريحات لوسائل اعلام فلسطينية أن «جميع مصادرنا تؤكد أن الزبيدي على قيد الحياة ويخضع للتحقيق مع الأسرى الثلاثة الذين كانوا ضمن الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي ضمن عملية نفق الحرية، ولا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول استشهاده».

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