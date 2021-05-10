الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 08:26 ص

وتستمر قصة النضال

مرابطون يستبسلون لمنع دخول الاحتلال المسجد الأقصى

دنيا
مدخل المسجد الأقصى


الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال، صباح اليوم الإثنين، إن المفتش العام لشرطة الاحتلال قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى اليوم، بعد تقييم تقرير "استخباراتي"، ومشاورات مع الولايات المتحدة.
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من جانبهم، قرر المرابطون في الأقصى، البقاء داخل المسجد والساحات، تخوفاً من أن تكون الأنباء عن وقف الاقتحام أكاذيب ، تمهد لاقتحام المسجد بعد خروج المرابطين.

وقالت صحيفة (هآرتس) التابعة للاحتلال ، في وقت سابق اليوم، إن مئات المستوطنين سيصلون إلى باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى.

وأضافت الصحيفة، أن المستوطنين سينظمون تظاهرة احتجاجية في حال قرر الاحتلال منعهم من اقتحام الأقصى، مشيرةً إلى أن "مسيرة الأعلام"، والتي متوقع أن يشارك فيها آلالاف المستوطنين، ستمر عبر باب العامود والبلدة القديمة وتستمر حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي السياق، احتشد آلاف المصلين الفلسطينين، في ساحات المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الفجر، للتصدي للمستوطنين، وأغلقوا الطرقات بالحجارة.

وكان مئات المستوطنين، اقتحموا فجر اليوم، حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وأطلقوا النار وألقوا الحجارة على منازل المواطنين، فيما هب الشبان المقدسيين للدفاع عن الحي.

المصدر : دنيا الوطن 

 




 

 


 

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