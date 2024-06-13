الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انفصال قاطرة عن مقطورة على طريق اربد - عمان و 6 اصابات بحادث تصادم

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

ولي العهد السعودي يعتذر عن المشاركة في قمة السبع

مصرع أكثر من 80 شخصا بانقلاب قارب في نهر قرب كينشاسا

إغلاق مؤقت على الطريق الصحراوي بسبب حادث سير

5 جرحى في غارتين أمريكية بريطانية على مبنى الإذاعة بمحافظة ريما اليمنية

حماس توجه انتقادات حادة لبلينكن وتؤكد موقفها الإيجابي

تنويه من الامن العام بشأن ترخيص المركبات اليوم الخميس

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الزراعة - اسماء

الخميس، 13-06-2024 06:33 ص

مرصد: الاحتلال حقن أسرى فلسطينيين بغزة بمواد مجهولة

9999


الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج.

اضافة اعلان


وأضاف المرصد في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي حقن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب على قطاع غزة بالإكراه بمواد مجهولة، مما ترك ندوبا وعلامات فارقة على أجسادهم.


وأشار إلى أن الاحتلال يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

فيديو - الاحتلال يعتقل مسنا بعد الاعتداء عليه في الخليل

صفقة

قيادي بحماس: تعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة

حماس

حماس توجه انتقادات حادة لبلينكن وتؤكد موقفها الإيجابي

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من نابلس

اسعاف 5

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب شابا بالرصاص

WhatsApp Image 2024-06-12 at 11.33.16 PM

استطلاع: 61% من سكان غزة فقدوا شخصا على الأقل في الحرب

أخبار متعلقة
ج

"طعنونا بالظهر".. غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال

999

عبوات ناسفة تستهدف قوات الاحتلال بمخيم بلاطة

شهداء

6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

شهداء6

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مناطق من قطاع غزة

ك

أوقاف غزة تندد بمنع الاحتلال الفلسطينيين من أداء الحج

شهداء6

10 شهداء بينهم طفل في قصف تجمع لنازحين وسط قطاع غزة