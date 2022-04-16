مرصد حقوقي: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

الوكيل الإخباري - طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات فعالة لوقف الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المدنيين الفلسطينيين العُزل فضلاً عن الاعتداءات الوحشية على الأماكن المقدسة خاصةً المسجد الأقصى.

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وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة الوقف الفوري لكافة الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى والتي تعوق المصلين عن أداء صلاتهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك لما له من قدسية خاصة لدى الفلسطينيين خاصةً والمسلمين عامة.



كما حذر من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.



ودعا أن يُنهى المجتمع الدولي صمته أمام هذه الاعتداءات اللاإنسانية وأن يتحرك فورًا حمايةً للمصلين والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء حتى يُمكن للجهود أن تصل لنتائج إيجابية فاعلة في تخفيف التوتر بين الاحتلال والفلسطينيين.

صفا