الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الخرابشة: العمل جار على تجديد مذكرة تفاهم استيراد النفط الخام من الجانب العراقي

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة

الطاقة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم لإيصال الكهرباء بواسطة وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة

إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس في الرملة

امين عام سلطة المياه يؤكد على ضمان استدامة التزويد المائي لمجموعة المطار الدولية

كشف جانب "مفاجئ" بمحاولة اغتيال ترامب

تنويه من وزارة المياه والري

فاجعة في السعودية.. وفاة عروس وعائلتها قبل زفافها بساعات

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لم تَرِد أي معلومات تؤكد صحة خبر اغتيال الضيف

الأحد، 14-07-2024 12:41 م

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لم تَرِد أي معلومات تؤكد صحة خبر اغتيال الضيف

نننن


الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه لم ترد أي معلومات استخبارية جديدة حتى الآن تؤكد صحة خبر اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اضافة اعلان


وكانت حركة حماس أعلنت أن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة هي ادعاءات كاذبة تهدف للتغطية على حجم مجزرة خان يونس، وذلك تعليقا على الإعلان عن استهداف محمد الضيف.

يأتي ذلك، بعدما أكد جيش الاحتلال أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد لواء خان يونس للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على جنوب قطاع غزة صباح السبت.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شهداء6

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة

420242285156492427233

إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس في الرملة

ممم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين مطالبين بصفقة تبادل

جيش الاحت

لواء بجيش الاحتلال: النصر المطلق يعني الغرق في مستنقع غزة

احتلال 55

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 30 فلسطينيا بالضفة خلال يومين

جج

شهيدان في قصف الاحتلال بمحيط معبر رفح

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-13 at 8.49.41 PM

إعلام عبري: المسؤولون يعتبرون أن مجزرة المواضي ستزيد الضغوط على حماس

11111

حماس تكذب ادعاءات جيش الاحتلال بشأن استهداف محمد الضيف

حماس

حماس تكذب مزاعم اسرائيل بوجود مقاومين بمدرسة الجاعوني

كتائب-القسام-جديد

القسام: نستهدف موقع قيادة وسيطرة العدو بمحور نتساريم

القسام تفجر

القسام تستهدف دبابتين بقذيفتي "الياسين 105" غربي رفح

٨٨

قيادات عسكرية إسرائيلية تنتقد سياسة نتنياهو في الحرب