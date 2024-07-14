مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لم تَرِد أي معلومات تؤكد صحة خبر اغتيال الضيف

الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إنه لم ترد أي معلومات استخبارية جديدة حتى الآن تؤكد صحة خبر اغتيال محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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وكانت حركة حماس أعلنت أن ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة هي ادعاءات كاذبة تهدف للتغطية على حجم مجزرة خان يونس، وذلك تعليقا على الإعلان عن استهداف محمد الضيف.



يأتي ذلك، بعدما أكد جيش الاحتلال أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" ورافع سلامة قائد لواء خان يونس للحركة، كانا هدفا للغارة الجوية التي تم شنها على جنوب قطاع غزة صباح السبت.

