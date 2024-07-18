الخميس 18-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الصليب الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

الخارجية: قرار الكنيست الإسرائيلي جديد وخطير

حال انسحاب جو بايدن من سباق الرئاسة.. من هم البدائل من الديمقراطيين؟

الجيش يوضح حول أصوات التفجيرات على الحدود الشمالية ويهيب بالمواطنين

الشرطة العُمانية تكشف جنسية المتورطين بهجوم " الوادي الكبير"

قاطرة بخارية في معان لتنشيط الحركة السياحية

التربية : هذا موعد اعلان نتائج التوجيهي

فيديو - اندلاع حريق في طائرة مصرية واخلاء جميع الركاب

شاهد : الامن العام : ارقام مرعبة - فيديو

قبيلة تعيش في عزلة تامة عن العالم .. أين تقع ؟

الخميس، 18-07-2024 09:58 ص

مسؤول أممي: هناك مليونا قصة حزينة في غزة والأمم المتحدة باقية لمساعدة أهل القطاع

نننن


الوكيل الإخباري- قال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، إن غزة قصة حزينة للجميع، وأن هناك مليونا قصة حزينة مشاهدة في الأخبار ولكن الذهاب لها والاستماع معاناة إليها أمر آخر تماما. 

اضافة اعلان


وبين هادي إن النساء تحدثن إليه بشأن الصعوبات اليومية التي يواجهنها في المخيمات وأولها انعدام الخصوصية ومقومات الكرامة.

وأضاف قائلا:  "أخبرنني النساء قصصا كثيرة عن معاناتهن الشخصية، وأنهن قضين عدة أشهر بدون استحمام، فيما يشكل الذهاب إلى الحمام تحديا بالنسبة لهن وأطفالهن، أخبرنني أنهن قصصن شعرهن نسبة لنقص مواد النظافة، لأنني من المنطقة وأتحدث اللغة (العربية) لذلك لم يكن هناك حاجز لغوي، وشعرن بما يكفي من الأمان للتحدث معي بشفافية".


ودعا مهند هادي إلى الابتعاد عمّا وصفه بـ "حديث الشاحنات" عندما نتحدث عن أهل غزة، مؤكدا أننا نحتاج إلى التحدث عن الناس، وما يحتاجونه، وخاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى أن قضية الحماية مهمة للغاية بالنسبة لأهل غزة. 


وتابع قائلا: "هناك أكثر من 17,000 طفل غير مصحوب بذويهم في غزة، هؤلاء هم الأشخاص الذين نحتاج إلى الوصول إليهم، والسبب الذي يجعلني أقول إننا بحاجة إلى الابتعاد عن حديث الشاحنات هو أن قضايا مثل الحماية، ليس بالإمكان نقلها بالشاحنات هناك حاجة إلى وجود موظفين على الأرض، ويجب أن تكون لديك وكالات متخصصة على الأرض للتأكد من معالجة مشكلات الحماية بشكل صحيح".

وأكد هادي إلتزام بقاء الأمم المتحدة بالتزامها في تقديم المساعدات التي تمس الحاجة إليها في غزة، وأنهم مصممون مصممون على البقاء مع سكان غزة. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انهيار المستشفيات في غزة

الصليب الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

663c8ab9790ec

اعتقال 18 فلسطينيا بالضفة

7c0eb4ca6bf37dc1c788956cf96aa2cc

إخطار بإخلاء مبنى شمال القدس تمهيدا لهدمه

محكمة العدل الدولية

"العدل الدولية" تعلن فتواها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي غدا

720249145333301774841

سرايا القدس تقصف مستوطنتين بغلاف غزة

65b9441139de6

شهيد ومصابون إثر قصف سيارة بدير البلح

أخبار متعلقة
image1170x530cropped

الجوع يطبق كليّا على غزة و3 مجالات وصلت مرحلة الانهيار

428027

المساعدات لم تدخل إلى غزة منذ 50 يوما

20240612070237reup-2024-06-12t070042z_610039617_rc2q78a5cxke_rtrmadp_3_israel-palestinians-un-inquiry.h

جيش الاحتلال يحرق منازل بحي البرازيل في رفح

رفح 5.jpg-b5ae1add-1450-4a1e-9eeb-853ccc4a4eab

5 شهداء بينهم طفلان في قصف للاحتلال غرب مدينة غزة

WhatsApp Image 2024-06-19 at 5.12.02 PM

إسرائيل: معبر رفح بين غزة ومصر دُمّر بالكامل

557817

اتهامات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة الإسرائيليتين بشأن وثيقة 7 أكتوبر