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الخميس، 23-05-2024 02:46 م

مسؤول أميركي: قرار عودة البؤر الاستيطانية شمالي الضفة خطير

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الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله أن قرار العودة للبؤر الاستيطانية شمال الضفة خطير ومتهور ولا يخدم السلام.

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وأضاف أن "أموال الضرائب مملوكة للسلطة الفلسطينية، ويجب الاستمرار في نقلها إليها".


وكانت قد حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن "قطع إسرائيل علاقتها بالبنوك الفلسطينية سيزيد زعزعة استقرار اقتصاد الضفة الغربية".


وأضافت أن "التحرك لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي قد يؤجج أزمة إنسانية وسنعمل مع مجموعة السبع لمنع عزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي".


ويوم أمس أعلن وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، ، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.


وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسائيل سموترتيش طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب "إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".



 




 

 


 

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