الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

الخميس، 23-11-2023 07:08 ص

مسؤول أميركي: نأمل أن تبدأ الهدنة في غزة صباح الجمعة

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الأطراف المعنية باتفاق الهدنة في قطاع غزة، تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية للاتفاق.

وأضافت المتحدثة :" نأمل أن يبدأ تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة صباح غد الجمعة".

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وكان قد أعلن أمس الأربعاء، عن اتفاق هدنة بين المقاومة والاحتلال، بوساطة قطرية ومصرية وامريكية، تستمر لمدة  4 أيام، وتتضمن أن تُطلق المقاومة سراح 50 أسيراً اسرائيلياً من الأطفال والنساء، مقابل أن يُطلق الاحتلال سراح 150 أسيراً من النساء والأطفال، مع وقف تام لإطلاق النار في كل أنحاء قطاع غزة، وإدخال المساعدات الاغاثية خلال أيام الهدنة، بما فيها صهاريج الوقود للمستشفيات. 

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