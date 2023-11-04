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السبت، 04-11-2023 07:14 ص

مسؤول أميركي يكشف توجه إسرائيل في العدوان على غزة

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الوكيل الاخباري- أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، الجمعة، أن واشنطن تجري "حوارا مستمرا" مع قادة إسرائيل، وتطرح عليهم "أسئلة صعبة" حول طريقة اختيار الأهداف العسكرية في قطاع غزة ونتائج هذه الخيارات.

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وأكد المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، خلال تصريحات لوسائل الإعلام، أن الإسرائيليين "راجعوا إلى حد كبير خطتهم الأولية" في ضوء هذا الحوار، من دون أن يخوض في تفاصيل.


وفي السياق ذاته، شدد المسؤول على ضرورة التوصل إلى "وقف كبير للنزاع" بين إسرائيل وحماس، من أجل الإفراج عن الرهائن لدى الحركة الذين قدر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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