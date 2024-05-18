مسؤول إسرائيلي: واشنطن توصلت لحقيقة مفادها أن حماس لن تختفي من غزة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية توصلت إلى حقيقة مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تختفي من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكداً أنها ستبقى بشكل أو بآخر في غزة.

اضافة اعلان



وأضافت - نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي - إن الهدف الأميركي هو إضعاف حركة حماس بحيث لا تكون قادرة على شن هجوم عسكري مماثل للذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وصفه.



يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب، وسط رفض أعضاء حكومته للاقتراح نظراً لكلفته العالية بـ"الدم والمال"، كما قالوا.







