مسؤول إسرائيلي يكشف عن ملامح رد حركة حماس حول الصفقة

الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن رد حركة حماس لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.

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وأضافت عن مسؤول إسرائيلي أن رد حماس يتيح إعادة المختطفين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى والمجندات.



ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أنه "لأول مرة رد حماس يسمح بالتقدم، وهناك أرضية للمفاوضات".



وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) قال إن الوسطاء (مصر وقطر) قدموا لإسرائيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وسوف تقوم تل أبيب بدراسته.



