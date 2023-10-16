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الإثنين، 16-10-2023 01:59 م

مسؤول عن معبر رفح: لم نتلقَّ أوامر لدخول شاحنات الوقود الفارغة من أميركا إلى مصر

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الوكيل الإخباري- تنتظر خمس شاحنات وقود فارغة تابعة للأمم المتحدة على الجانب الغزّي من معبر رفح، على أمل العبور إلى مصر للتزود بالوقود، حسبما صرح مصدر فلسطيني مسؤول عن معبر رفح لـموقع "CNN" ، الاثنين.

وقال المصدر: "هناك خمس شاحنات وقود فارغة من غزة، ترفع أعلام الأمم المتحدة، تحاول الدخول إلى مصر للتزود بالوقود، لكن البوابات مغلقة".

وأضاف المسؤول: "لم نحصل على أي أوامر من المصريين لفتح البوابات، هذه الشاحنات في حالة تأهب، هناك مجموعات من الناس تنتظر بجانب هذه الشاحنات، لكن لا شيء مفتوح".

وشدد المسؤول على أنه "لم يأت شيء عبر مصر" حتى الآن، حيث تتجمع شاحنات مساعدات متعددة على الجانب المصري من الحدود على أمل العبور لتوصيل الإمدادات إلى غزة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، وجود أي ترتيبات لفتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر.

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وكانت قد أظهرت صور لوكالة "رويترز" شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تتجه إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وقطاع غزة واسرائيل. انقر هنا

 




 

 


 

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