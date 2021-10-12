الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

الشبول يعتذر عن استقبال المهنئين

مسؤول فلسطيني: الأسير زكريا الزبيدي مضرب عن الطعام

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة

بوتين يبحث مع ماكرون وميركل الأوضاع في أوكرانيا

الاحتلال يطلق النار تجاه طواقم بلدية غزة

انطلاق أعمال الدورة 68 لإقليمية الصحة العالمية

شاهد .. صور عقد قران الاميرة شيرين بنت مرعد على السيد جعفر النابلسي

الاتحاد الأوروبي يدين هجوم عدن ويشدد على تنفيذ اتفاق الرياض

بسبب جرثومة .. إيقاف العمل بقسم غسيل الكلى في مستشفى الشونة الجنوبية

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

الثلاثاء، 12-10-2021 12:25 ص

مسؤول فلسطيني: الأسير زكريا الزبيدي مضرب عن الطعام

3


الوكيل الاخباري - قال مسؤول فلسطيني، إن الأسير زكريا الزبيدي، مضرب عن الطعام منذ ستة أيام، احتجاجا على عزله انفراديا في ظروف "قاسية" بسجن بئر السبع الإسرائيلي.

وأضاف حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في دائرة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "الأسير زكريا الزبيدي هو أحد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم، وشرع في إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها كبقية المعاد اعتقالهم".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920212672332837186690

الاحتلال يطلق النار تجاه طواقم بلدية غزة

الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

الجولان

الاحتلال يقرر بناء 99 وحدة استيطانية جديدة بالجولان

اعتقال 2

قوات الاحتلال تعتقل خمسة أشخاص من بيت لحم

102021695343948695398

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

tfhf-1610218199

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

أخبار متعلقة
01073229906136532682063630732511

الحكم على أسير من يعبد بالسجن 12 شهرا وغرامة مالية

7958048b-8cf0-4441-9fc9-dbc74adb520a

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى سبعة

6026b01f-d879-4cbb-8a67-ae781a5afdc4

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

اعتقال ٢

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة بينهم سيدة

8

القدس.. إصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين إسرائيليين

f

الأسير محمود العارضة: لم نتعرض للخيانة واعتقالنا كان مصادفةً