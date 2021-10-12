مسؤول فلسطيني: الأسير زكريا الزبيدي مضرب عن الطعام

الوكيل الاخباري - قال مسؤول فلسطيني، إن الأسير زكريا الزبيدي، مضرب عن الطعام منذ ستة أيام، احتجاجا على عزله انفراديا في ظروف "قاسية" بسجن بئر السبع الإسرائيلي.



وأضاف حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في دائرة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "الأسير زكريا الزبيدي هو أحد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم، وشرع في إضرابه عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها كبقية المعاد اعتقالهم".

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