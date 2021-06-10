الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

تعليمات جديدة لإرسال الرسائل الخلوية بالجملة

شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - صور

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخميس، 10-06-2021 02:12 م

مسؤول فلسطيني : منحة طارئة من الصين لشراء لقاحات كورونا

مالية
وزارة المالية الفلسطينية


الوكيل الإخباري - وقّع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، مع السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي، منحة طارئة بقيمة مليون دولار أميركي، لشراء لقاحات ضد فيروس "كورونا".

اضافة اعلان

وقال بشارة خلال توقيع الاتفاقية، في مقر وزارة المالية الفلسطينية ، بمدينة رام الله، بحضور مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، "إن هذا المبلغ تم تحويله إلى حساب الخزينة الفلسطينية ، حيث يأتي ونحن في أمس الحاجة له، ووضعه المادي والمعنوي كبير جدا".


وأوضح، أنه سيتم تعزيز هذا المبلغ في الحساب الاحتياطي الذي تمّ انشاؤه منذ بداية جائحة كورونا، وخصوصا لشراء المطاعيم من المصادر التي تحددها وزارة الصحة الفلسطينية ، ومن المتوقع أن يؤمن هذا المبلغ حوالي 100,000 جرعة إضافية من الطعومات للضفة الغربية وقطاع غزة.


وبين، أنه من خلال هذا الحساب الاحتياطي تسعى فلسطين أن تؤمن كافة الموارد المالية لمواجهة كورونا، والتصدي لأي نقص مالي لهذا الغرض.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
69009e08-0f2a-4b0b-b360-deec8f79cf34

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ab0d1ccf-bca8-4be5-882b-b975820247f4

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت تعمر شرق بيت لحم

b6bd59d118c8f77281aa68c016b33461

فلسطين : اشتباكات مسلحة في جنين وارتقاء شهيدين - فيديو وصورة

60c13d21423604671c188669

هنية ووفد من قيادة حماس يلتقون وزير المخابرات المصرية في القاهرة

2d4d937c7f0ab5be646c3b896e9af92b

وسائل اعلام : مقتل ضابط اسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين

مسيرة

القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

أخبار متعلقة
620211114212646556564

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من رام الله

620211114212646556564

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

حج

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في رام الله

60b320534c59b73fb12ecfb4

فلسطين.. إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة الغربية

احمد

تشييع جثمان الشهيد أحمد عبدو من مخيم الأمعري

3

عباس : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني