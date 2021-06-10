مسؤول فلسطيني : منحة طارئة من الصين لشراء لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري - وقّع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، مع السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي، منحة طارئة بقيمة مليون دولار أميركي، لشراء لقاحات ضد فيروس "كورونا".

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وقال بشارة خلال توقيع الاتفاقية، في مقر وزارة المالية الفلسطينية ، بمدينة رام الله، بحضور مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، "إن هذا المبلغ تم تحويله إلى حساب الخزينة الفلسطينية ، حيث يأتي ونحن في أمس الحاجة له، ووضعه المادي والمعنوي كبير جدا".



وأوضح، أنه سيتم تعزيز هذا المبلغ في الحساب الاحتياطي الذي تمّ انشاؤه منذ بداية جائحة كورونا، وخصوصا لشراء المطاعيم من المصادر التي تحددها وزارة الصحة الفلسطينية ، ومن المتوقع أن يؤمن هذا المبلغ حوالي 100,000 جرعة إضافية من الطعومات للضفة الغربية وقطاع غزة.



وبين، أنه من خلال هذا الحساب الاحتياطي تسعى فلسطين أن تؤمن كافة الموارد المالية لمواجهة كورونا، والتصدي لأي نقص مالي لهذا الغرض.

المصدر : وفا