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الأحد، 06-06-2021 08:20 م

حال نفذ المستوطنون مسيرة الأعلام

مسؤول فلسطيني يحذر من تفجر الأوضاع في القدس

عزتم
عزام الأحمد


الوكيل الإخباري - حذر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، من مغبة تفجر الأوضاع في القدس المحتلة من جديد جراء نية المستوطنين تنظيم مسيرة رقص بالأعلام تجوب البلدة القديمة وبواباتها الخميس المقبل.

وأكد الأحمد في حديث صحفي، اليوم الأحد، أن الاحتلال يعمل جاهدا لتنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية والتهويدية وتهجير المواطنين من احياء بطن الهوى والشيخ جراح في القدس وتوسعة المستوطنات.

وقال: إن حكومة الاحتلال تسعى إلى تعقيد الأمور وتفجير الأوضاع امام الجهود الدولية المتواصلة لتهدئة الأوضاع في الأرض الفلسطينية.

وبين الأحمد أن هناك مواقف إيجابية من المجتمع الدولي حول القضية الفلسطينية، ومنها ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، إضافة إلى التطور اللافت من الكونغرس الأميركي، ومطالبة أعضاء فيه بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وفرض العقوبات عليها.

من جهة ثانية، قال الأحمد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لعقد اجتماع لها غدا الاثنين لبحث التطورات الميدانية والتحركات السياسية.

وأضاف ان الاجتماع سيبحث التطورات في المدينة المقدسة، وما يجري فيها من اعتداءات احتلالية والحراك الدبلوماسي وتعزيز الجهود العربية بما يتعلق بحقوق الفلسطينيين واعادة توحيد الصف الفلسطيني.

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المصدر : وفا 

 




 

 


 

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