الجمعة 18-11-2022
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

محافظ البنك المركزي: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خفضت معدلات التضخم

كيف تشتري الذهب وتتأكد من نقائه.. وهل هو استثمار آمن؟

برميل برنت يهبط دون مستوى 87 دولارا

المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام

هام لمستخدمي باص عمان لمسار مجمع الشمال - شفا بدران

ارتفاع ضحايا تفجير السليمانية إلى 15 قتيلا

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

وزير سابق يدعو لإعادة صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج

الجمعة، 18-11-2022 01:35 م

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق جباليا

غ


الوكيل الاخباري- أقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي وقع أمس، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وراح ضحيته 21 مواطناً فلسطينياً من عائلة واحدة.

اضافة اعلان


وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.


وكان 21 فلسطينياً من عائلة أبو ريا قضوا أمس، جراء حريق ضخم اندلع في منزلهم في المخيم المذكور.


وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، دعا أمس خطباء المساجد في فلسطين لإقامة صلاة الغائب اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الحادث الأليم.


وعزّى البكري بوفاة ضحايا الحادث الأليم في غزة، قائلاً: "أعظم الله أجركم وجبر مصابكم وتقبل الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ق

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

جث

فيديو - موكب مهيب يشيع جثامين ضحايا حريق جباليا في غزة

ffffsss

وزير النقل يستعرض لوفد من البنك الدولي مشاريع النقل

fff

"داخلية غزة" تكشف السبب الأولي لـ"فاجعة جباليا"

wwww

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

19_2022-637956426371480437-148

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

أخبار متعلقة
غزة2

صور و فيديو - غرق مركبات بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع غزة

-2132447427

الاحتلال يطرد 6 عائلات في خربة حمصة بالأغوار الشمالية الفلسطينية

389A4263.JPG-cb887f47-26e0-4955-8f6a-dc43c98887c0.jfif-6d8a1bf4-aba4-4681-ae61-e970be934965

مستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة غرب الخليل

jnod elihtilal (1)

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في المنطقة الجنوبية من الخليل

thumb

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله من عناتا

ك

القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله بنفق للمقاومة