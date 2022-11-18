مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق جباليا

الوكيل الاخباري- أقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي وقع أمس، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وراح ضحيته 21 مواطناً فلسطينياً من عائلة واحدة.

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وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.



وكان 21 فلسطينياً من عائلة أبو ريا قضوا أمس، جراء حريق ضخم اندلع في منزلهم في المخيم المذكور.



وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، دعا أمس خطباء المساجد في فلسطين لإقامة صلاة الغائب اليوم الجمعة، على أرواح ضحايا الحادث الأليم.



وعزّى البكري بوفاة ضحايا الحادث الأليم في غزة، قائلاً: "أعظم الله أجركم وجبر مصابكم وتقبل الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

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