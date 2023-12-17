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مستجدات صفقة تبادل اسرى جديدة بين المقاومة والاحتلال

الأحد، 17-12-2023 10:20 م

مستجدات صفقة تبادل اسرى جديدة بين المقاومة والاحتلال

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الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية قولها إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) و"إسرائيل" منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

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ووفقا للمصادر فإن حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف الطيران كشرط رئيسي للقبول بالتفاوض، وتراجع قوات الاحتلال لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة.


وبينت أن حماس حدد قائمة الأسرى الإسرائيليين ولا يفرض عليها قوائم، ووافقت إسرائيل على مطالب حماس، ولكنها تطالب بجدول زمني للإفراج عن الأسرى وقائمة بأسمائهم ترفض التراجع إلى بعض الخطوط على الأرض.


 




 

 


 

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