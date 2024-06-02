مستشار نتنياهو: نحتاج للكثير من العمل لإبرام صفقة

الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن المستشار السياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله إن خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن كان سياسياً، وهناك حاجة للكثير من العمل حتى يتم إبرام صفقة.

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وكان الرئيس الأميركي قد قدّم خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه أول أمس الجمعة بالبيت الأبيض، وعرض لأول مرة تفاصيل المقترح الإسرائيلي في هذا الشأن، والذي يتكون من 3 مراحل.



ومن بين تفاصيل المقترح - وفق بايدن - وقف إطلاق نار مستدام، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، ودخول المساعدات