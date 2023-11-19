مستشفى الشفاء: الاحتلال يستعمل المرضى دروعا بشرية

الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء في غزة الدكتور أحمد مفيد المخللاتي إن الوضع مأساوي ويزداد سوءا في المجمع، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعمل المرضى دروعا بشرية.
وأضاف المخللاتي: نحن 15 من الفريق الطبي ولدينا 260 مريضا ما زالوا في المستشفى.
وأشار إلى أنه فُقد مريضيْن في العناية المركزة، والمجمع لم يعد صالحا لتقديم الرعاية.
وتابع المخللاتي: لا نستطيع الوصول إلى المختبرات، ومنذ 8 أيام لم يدخل الطعام ولا الماء كما تم تدمير قسم الأشعة.
وبيّن أن الاحتلال يماطل في إفراغ المستشفى ويتعمد كسب الوقت.