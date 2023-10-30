مستعمرون يشقون طريقا في بيت لحم

الوكيل الاخباري- شق مستعمرون، اليوم الإثنين، طريقا في أراضي بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين شقوا طريقا في أرض تعود للمواطن الفلسطيني حسن العروج بمحاذاة مستعمرة " تكواع"، الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.



يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين في تقوع خلال الفترة الأخيرة، تمثلت بإغلاق الطريق المؤدي إلى برية تقوع ومنع أصحابها من الوصول إليها، إضافة لهدم خيم وغرف زراعية، وتجريف مساحات شاسعة.

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