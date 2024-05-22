مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

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وأفاد شهود عيان بأن مجموعات كبيرة من المستعمرين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.



ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم المستعمرين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة "عيد الفصح اليهودي الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم.



ويوم أمس، اقتحم نحو 256 متطرفًا من المستعمرين والطلبة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة.

وفا



