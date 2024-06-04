مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وقال شهود عيان، إن "مستعمرين دخلوا للمسجد ضمن مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.



وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت 3 آلاف جندي فيها بدعوى تأمين المستعمرين، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى.



ودعت شخصيات مقدسية للرباط في المسجد الاقصى يوم غد الاربعاء في ذكرى احتلال القدس للتصدي لاقتحامات كبيرة متوقعة للاقصى ومحاولات رفع علم الاحتلال فيه.



يذكر أن 4277 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر ايار الماضي، وفق بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس

وفا