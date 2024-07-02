الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

اصابات بحادث سير على طريق المطار

إغلاق وكالة الأنباء الرسمية بالأرجنتين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

روبوت صيني بدماغ مزروع في المختبر

الاردن .. الحبس وغرامة 500 دينار ووقف العمل برخصة القيادة لمرتكب هذه المخالفة

الصين بصدد البدء في استخدام أول مطار فضائي خاص

لمرضى ضغط الدم .. أمر يجب الانتباه له عند الاستيقاظ

السويد تقر رسميا دفع رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

الامن العام : 4 إصابات من عائلة واحدة بحادث تدهور مركبة خصوصي

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم

الثلاثاء، 02-07-2024 09:09 ص

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الاقصى3


الوكيل الاخباري - اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.


وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال8

الاحتلال يعتقل شقيقين من نابلس

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم

540957

قصف إسرائيلي على النصيرات وتل الهوى

6

جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن فلسطين

ك

الاحتلال يقصف النازحين في خان يونس

جيش اس

تقارير إعلامية: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في غزة

أخبار متعلقة
الاقصى3

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى 6

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

شهداء6

15 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى.jpg-05ebaf79-1960-4d0c-93ae-928a98ea48c6.jpg-d16f71b1-77b9-4c34-945b-0b63ce2b6d2b

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى.jpg-ef64693d-e8d8-40e1-ad6c-37674bee9d6e

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى