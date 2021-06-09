الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 01:07 م

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان، أن 78 مستوطنا و60 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان. وأضافت أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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