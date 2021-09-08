مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وقال شهود عيان في رام الله ان الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. وأفاد الشهود بأن مستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم اليمينية المتطرفة قد حرّضت خلال الأيام الماضية المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بحجة الأعياد اليهودية.

المصدر: بترا