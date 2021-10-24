الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الأحد، 24-10-2021 11:56 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله ان الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

 

وأضاف شهود العيان إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، تركزت في الجزء الشرقي منه، حيث شهدت القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان المقدسيين وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين .

 

المصدر: بترا

 

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