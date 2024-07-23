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الثلاثاء، 23-07-2024 10:57 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا صلوات تلمودية استفزازية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.


وأوضحت دائرة الأوقاف بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.


كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين

 




 

 


 

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