مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحين انهم نفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.



الى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشأة تجارية تعود ملكيتها لمواطن مقدسي من بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.

المصدر: بترا