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الأحد، 12-09-2021 01:43 م

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان فلسطينيين في رام الله إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، اليوم الاحد، أن 97 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية خلال الفترة الصباحية، إضافة إلى اقتحام 8 عناصر من شرطة الاحتلال.


وأوضحت الدائرة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في الأقصى، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية بمنطقة باب الرحمة، وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند البوابات.


المصدر: بترا

 

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