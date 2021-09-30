مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الاوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس في بيان إن الاقتحامات نفذت بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، مضيفة أن 59 مستوطنا، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم موظفا في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.



وقال شهود عيان ، في رام الله إن عناصر من قوات الاحتلال أوقفوا الموظف بدائرة اوقاف القدس يزن عابدين، أثناء دخوله إلى مكان عمله داخل باحات المسجد الأقصى المبارك ، واستجوبوه قبل اعتقاله.

المصدر: بترا