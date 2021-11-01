الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

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الإثنين، 01-11-2021 10:05 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحين أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد.


وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان المقدسيين بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى.

 

المصدر: بترا

 

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