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الإثنين، 11-10-2021 11:17 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

الأقصى


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى المبارك في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. 


وأضافت أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى المبارك، ونفذت جولات استفزازية فيه.


وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الحالي، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت القرار، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. 

 

بترا


 




 

 


 

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