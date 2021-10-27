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مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

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الأربعاء، 27-10-2021 10:24 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة برفقة حاخامات يهود وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحين أن الاقتحامات تمت على شكل مجموعات، وأن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.


ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد والسيطرة عليه.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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