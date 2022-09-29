الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

المواصفات تشارك بالاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الخميس

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالديسة

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة

ارتفاع كبير على مشتريات الذهب في الاردن

إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 11:06 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.


ويتعرض الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اض

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

احتلال 99

إصابة فتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

اسعاف 5

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في الخليل صباح اليوم

احتلال5

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

2ljbr

إصابتان في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

zbKYC

البيرة: إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

أخبار متعلقة
القدس 2

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

999

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

القدس 2

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

قوات الاحتلال 3

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى