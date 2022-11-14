مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى المبارك بالقدس، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.



وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، وذلك بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

بترا