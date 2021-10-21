الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 11:21 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى صباح اليوم

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين برفقة حاخاماتهم اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

 

واضافوا، ان المتطرفين نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وأقاموا صلواتهم الصامتة التي تركزت في الأجزاء الشرقية منه وسط التصدي لها بالهتافات والتكبيرات الاحتجاجية من قبل المقدسيين المرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.

 

المصدر:بترا

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