مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.





وقال شهود عيان في رام الله، إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الى أن خرجوا من جهة باب السلسلة.





المصدر: بترا

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