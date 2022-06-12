الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 12-06-2022 11:46 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية وحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

 

بترا

 




 

 


 

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