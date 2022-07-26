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الثلاثاء، 26-07-2022 11:47 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح ، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.


وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، وفرضت تقييدات على تحركهم وتنقلهم في ساحات الحرم خلال اقتحامات المستوطنين.


وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى القدس والأقصى والرباط فيه، على مدار أيام الأسبوع، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.


وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق التاسع من آب المقبل، وفق التقويم العبري.

 

بترا 


 




 

 


 

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