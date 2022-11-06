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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

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الأحد، 06-11-2022 11:25 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

القدس 2


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


وأضافت أنهم نفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.


ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.


بترا


 




 

 


 

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