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الخميس، 14-09-2023 11:13 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم الجمعة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة قبة الصخرة، موضحة أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى.


وتفرض شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.


بترا


 




 

 


 

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