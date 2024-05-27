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الإثنين، 27-05-2024 01:20 م

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضحت أن 58 مستوطنا و43 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء الحرم الشريف.


ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عددا من الفلسطينيين من الدخول والصلاة في المسجد.


 




 

 


 

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