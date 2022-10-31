مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن المستوطنين المقتحمين من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.



وتقوم الجماعات المتطرفة باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت وذلك بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا على غرار الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

بترا