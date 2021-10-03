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الأحد، 03-10-2021 04:05 م

مستوطنون متطرفون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

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الوكيل الاخباري- قطع مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الاحد،عشرات أشجار الزيتون المثمرة في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في بيان اليوم، إن مستوطنين متطرفين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في الجهة الشرقية الجنوبية لأراضي بورين، موضحا أن قطع أشجار الزيتون في تلك المنطقة المحاذية لمستوطنة "يتسهار"، يأتي بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، حيث تتكرر اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، بهدف ضرب الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاد الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم. الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال ثلاثة عشر فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال.


وقال نادي الاسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة ونابلس وطوباس وجنين واعتقلت هؤلاء المواطنين الفلسطينيين. 

 

المصدر: بترا

 

 

 




 

 


 

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