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الأربعاء، 09-03-2022 02:53 م

مستوطنون يجرفون أراضي استولوا عليها في بلدة بتير غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-جرف مستوطنون، اليوم الأربعاء، أراضي استولوا عليها قبل أيام، في بلدة بتير، غرب بيت لحم. 

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وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة بتير غسان عوينة لـ"وفا"، بأن مستوطنين جرفوا أراضي استولوا عليها قبل يومين في البلدة، تقع في منطقة "بردمو" شرق البلدة، بهدف نصب خيام وبيوت متنقلة أخرى.


يشار الى أن عددا من المستوطنين قاموا بأعمال تجريف ونصب خيمة كبيرة بطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، إضافة الى بيت متنقل "كرفان"، في المنطقة المذكورة، والواقعة بين منطقتي "القصير" و"الخمار" المستهدفتين من قبل الاحتلال.

 

وفا

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