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الثلاثاء، 21-12-2021 04:00 م

مستوطنون يجرفون أراضي ويقتلعون 50 شجرة زيتون غرب الخليل

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الوكيل الإخباري-جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أراضي في منطقة خلة سلامة ببلدة ترقوميا غرب الخليل، واقتلعوا 50 شجرة زيتون، لصالح شق طريق استيطاني.

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وأفاد الناشط ضد الاستيطان محمد أبو دبوس لـ'وفا'، بأن مستوطنين من ما تسمى مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي الفلسطينيين

وممتلكاتهم ببلدة ترقوميا جرفوا بحماية قوات الاحتلال أراضٍ في منطقة خلة سلامة بهدف شق طريق استيطاني باتجاه البلدة وسرقة المزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة غريب.


ونوه أن جرافات الاحتلال اقتلعت 50 شجرة زيتون خلال شق الطريق الاستيطاني

 

وفا

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