مستوطنون يجرفون حوالي 60 دونما شرق العوجا

الوكيل الإخباري-واصل مستوطنون، اليوم الأربعاء، عمليات تجريف أراضٍ وقفية شرق قرية العوجا، شمال مدينة أريحا.



وقال الناشط في الأغوار أيمن غريب، وهو أحد مستأجري الأراضي الوقفية بالعوجا لـ"وفا"، إن نحو 20 مستوطنا جرفوا حوالي 60 دونما من الأراضي الوقفية الواقعة بين مستوطنتي "نعما" "وتساخي"، تمهيدا لزراعتها.



وأضاف أن هذه الأراضي تقع في حوض 45 شرق العوجا، الذي يضم نحو 100 دونم يعمل المستوطنون على تجريفها جميعها وزراعتها، بهدف الاستيلاء عليها وربطها بالمستوطنات المحيطة.

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