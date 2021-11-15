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الإثنين، 15-11-2021 02:46 م

مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون في الشيوخ شمال الخليل

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الوكيل الإخباري-أحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، 50 شجرة زيتون ونصبوا بيتين متنقلين في أراض واقعة بمنطقة صرارة في بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل.

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وأفاد الناشط الاعلامي أحمد الحلايقة لمراسلنا، بأن المستوطنين حرقوا 50 شجرة زيتون مثمرة، ونصبوا بيتين متنقلين في أراض منطقة صرارة، التي تقام على جزء منها مستوطنة "اصفر"، وتعود للفلسطيني محمد بدوي الحلايقة وأشقائه نعيم وناصر.


وتكررت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عدة مرات في المنطقة المذكورة، بهدف تهجير الأهالي من أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

 

وفا

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