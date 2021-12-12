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الأحد، 12-12-2021 12:40 م

مستوطنون يحطمون عددا من مركبات الفلسطينيين في القدس

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الوكيل الإخباري-حطم مستوطنون، الليلة الماضية، عددا من مركبات الفلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا ، بأن عشرات المستوطنين حطموا عددا من المركبات، بالحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.


وأوضح المحامي المقدسي حمزة قطينة لـ"وفا": "أنه بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قام نحو ثلاثين مستوطنا بتكسير وتخريب نحو 13 مركبة في شوارع القدس، وللمرة الثانية خلال بضعة أشهر/ يتم تكسير مركباتنا أنا واخوتي وابناء عمي في شارع نابلس".


وأضاف قطينة: "هذه العصابات تعمل بشكل منظم تحت أعين شرطة الاحتلال، وتتجول بالشوارع بأعداد كبيرة في كل ليلة، وتنفذ اعتداءاتها بحق كل ما هو فلسطيني في المكان، وشرطة الاحتلال لا تحرك ساكناً، بل وتمنحهم غطاءً قانونيًّا للاستمرار في اعتداءاتهم".

 

وفا

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